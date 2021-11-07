ضبط تشكيل عصابي سرقوا مخزن دهانات بالإكراه في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط تشكيل عصابي؛ لقيامهم بسرقة مخزن دهانات بالقاهرة تحت تهديد السلاح الناري.

تلقى قسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة بلاغا من حارس مخزن خردوات ودهانات تابع لإحدى الشركات، كائن بدائرة القسم يفيد بأنه حال تواجده بالمخزن محل عمله فوجئ بسيارة نقل يستقلها 4 أشخاص قاموا بتهديده بسلاح ناري " طبنجة" كانت بحوزة أحدهم وتكبيله باستخدام " أفيزات بلاستيكية" والاستيلاء على (جهاز تكييف - 36 كالون باب - جهاز هلتي) من داخل المخزن كرهاً عنه تحت تهديد السلاح الناري، ولاذوا بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن تحديد السيارة المُستخدمة في ارتكاب الواقعة وبالكشف الفني على اللوحات المعدنية المثبتة على السيارة، تبين أنها "بدون بيانات"، وبتكثيف التحريات أمكن التوصل لقيامهم بتبديل اللوحات المعدنية المثبتة على السيارة وقت ارتكاب الواقعة.

ونجحت الجهود في التوصل إلى حائز السيارة (عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة المرج – له معلومات جنائية) وأنه وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع (ثلاثة آخرين – مقيمين بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول – لإثنين منهم معلومات جنائية).

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين وأمكن ضبطهم، وبحوزتهم (فرد خرطوش – عدد من الطلقات النارية ومحدثة الصوت - طبنجة صوت - سلاح أبيض "مطواة") وبمواجهتهم بالتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأقر أحدهم بعثوره على اللوحات المعدنية المستخدمة في الواقعة بالطريق العام والاحتفاظ بها بقصد استخدامها في وقائع السرقة للحيلولة دون ضبطه.

تم بإرشاد المتهمين ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميلهم "سيىء النية"، وباستدعاء المجني عليه تعرف على المتهمين والمضبوطات واتهمهم بالسرقة كرهاً عنه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.