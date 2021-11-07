ضبط عصابة سرقة دراجات نارية بأسلوب توصيل الأسلاك في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة من ضبط (شخصين، لأحدهما معلومات جنائية) وبحوزتهما (مبلغ مالي "مجهول المصدر" - 2 هاتف محمول).

بمناقشتهما عن مصدر المبلغ المالي المضبوط بحوزتهما وما أسفر عنه الفحص اعترفا أنهما تمكنا من سرقة مركبة "توك توك" من منطقة دار السلام بالقاهرة بأسلوب "توصيل الأسلاك"، وعقب ذلك قاما بالتصرف فيها بالبيع لدى عميلهما "سيئ النية" وأقرا بأن المبلغ المالي المضبوط بحوزتهما من متحصلات بيعها.

أمكن التوصل للمجني عليه (سائق – مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام) وبسؤاله قرر باكتشافه واقعة السرقة وعدم قيامه بتحرير محضر.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف العميل سيئ النية المشار إليه وأمكن ضبطه وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهمين أيدها، وتم بإرشاده ضبط مركبة "التوك توك " المستولى عليها بمكان إخفائها، كما تم بإرشاده ضبط (2 مركبة "توك توك" - 3 دراجة نارية) أقر بشرائهم من المتهمين مقابل مبالغ مالية، وعلمه بكونهم من متحصلات وقائع سرقة، وباستدعاء المجني عليه تعرف على مركبة "التوك توك" واتهمهما بالسرقة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تكثيف المرورات بدوائر وأقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية.