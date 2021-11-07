أمن الجيزة يكشف عن الحصيلة النهائية لضحايا "انفجار الطالبية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات ومعاينة الأجهزة الأمنية بالجيزة برئاسة اللواء مدحت فارس عن الحصيلة النهائية لحادث تسرب غاز داخل عقار بحي الطالبية، الأحد.

الحادث أسفر عن مصرع 4 أشخاص بينهم طفلة تحت تصرف النيابة، وأصيب 5 آخرون جرى نقل 3 حالات لمستشفى الهرم ومصابين اثنين إلى مستشفى أم المصريين.

تلقى العميد محمد نبيل مأمور قسم الطالبية إشارة من شرطة النجدة بحدوث تسرب غاز داخل أحد العقارات بمنطقة داير الناحية.

انتقلت قوات الحماية المدنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين حدوث تسرب غاز من ماسورة غاز طبيعى بشقة سكنية بالعقار المشار إليه، وتسبب التسرب فى حدوث صوت مرتفع، ونتج عن ذلك انهيار حوائط وجدران 3 شقق بالطابق الأرضى بـ 3 عقارات متلاصقة مكونين من أرضى وطابقين.

أسفر الحادث عن مصرع هانم إسماعيل 65 سنة، إسلام طارق 14 سنة وريتاج طارق 4 سنوات قبل أن يرتفع العدد إلى 4 بوفاة أحد المصابين داخل المستشفى ويدعى إبراهيم أبو الليل 63 سنة. فيما أصيب 5 آخرون من قاطني العقارات الثلاثة هم أحمد أبو العلا، خضرة رمضان وشقيقها "عمرو" ومهجة محمود محمد وآخر نقلوا إلى مستشفيي الهرم وأم المصريين لتلقي العلاج اللازم.

تم غلق مصدر الغاز وإخلاء العقارات المتصدعة حرصا على سلامة قاطنيها، وفرض كردون أمني من الشرطة تحت إشراف اللواء رجب عبد العال مدير الأمن الذي عاين موقع الحادث.