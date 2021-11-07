بعد ارتفاعهم إلى 4 بينهم طفلة.. ننشر أسماء ضحايا "انفجار الطالبية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

حصل "الخليج 365" على أسماء ضحايا حادث تسرب غاز داخل عقار بدائرة قسم شرطة الطالبية، اليوم الأحد.

بالفحص تبين حدوث تسرب غاز من ماسورة غاز طبيعى بشقة سكنية بالعقار المشار إليه، وتسبب التسرب فى حدوث صوت مرتفع، ونتج عن ذلك انهيار حوائط وجدران 3 شقق بالطابق الأرضى بـ 3 عقارات متلاصقة مكونين من أرضى وطابقين.

أسفر الحادث عن مصرع 3 أشخاص هم هانم إسماعيل 65 سنة، إسلام طارق 14 سنة وريتاج طارق 4 سنوات قبل أن يرتفع العدد إلى 4 بوفاة أحد المصابين داخل المستشفى ويدعى إبراهيم أبو الليل.

تم غلق مصدر الغاز وإخلاء العقارات المتصدعة حرصا على سلامة قاطنيها، وفرض كردون أمني من الشرطة تحت إشراف اللواء رجب عبد العال مدير الأمن الذي عاين موقع الحادث.