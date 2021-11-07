شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة النقل تستخرج أول كارت موحد ذكى يحمل اسم الرئيس السيسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمؤتمر ومعرض النقل الذكى، استعراض منظومة النقل الذكي ضمن خطة وزارة النقل الحالية من خلال استخدام الكارت الموحد لاستخدام كل وسائل النقل، مشيرًا إلى أن الكارت الذكي والموحد يتم استخدامه داخل قطار السكة الحديد ومترو الأنفاق والمشروعات التي يتم تنفيذها حاليا داخل قطاعات النقل المختلقة.

وشارك الفريق كامل الوزير وزير النقل، في إجراء تجربة لاستخدام أول كارت موحد ذكى باسم الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تم وضع هذا الكارت على البوابة الإلكترونية لتظهر بيانات الرئيس على الشاشة، ويساهم هذا الكارت الجديد فى تحديث منظومة النقل والسكة الحديد والمترو.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، بأن الدورة الحالية للمعرض التي تعقد تحت شعار "الطريق إلى 2030"، يشارك بها كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجالات وسائل النقل الجماعى الحديثة والسكك الحديدية والأنفاق والطرق والموانىء بمختلف انواعها، كما يعتبر المعرض فاعلية هامة لتبادل الخبرات والتجارب الحديثة في قطاع النقل، وكذلك التعرف علي الطفرة النوعية والجهود الكبيرة التي شهدتها مصر في جميع مكونات وجوانب هذا القطاع خلال السنوات الماضية بالتكامل مع المنظومة الحديثة لشبكة الطرق والمحاور علي مستوي الجمهورية، فضلاً عن استراتيجية الدولة بالتركيز على وسائل النقل الأخضر المستدام الصديقة للبيئة بالإعتماد علي الطاقة الجديدة والمتجددة.