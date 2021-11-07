شكرا لقرائتكم خبر عن القومية للأنفاق: بدء العمل فى الخط الرابع للمترو من 6 أكتوبر للقاهرة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال اللواء عصام عبد القادر والي، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق، إنه جاري تنفيذ مجموعة من شبكة الخطوط ووسائل الجر الكهربائى المختلفة، أولها شبكة المترو المكونة من 5 خطوط، وذلك فى إطار توجه الدولة بتحول وسائل النقل الجماعي إلى النقل الأخضر، وأنه جارى تحديث الخطين الأول والثانى لمترو الأنفاق.

وأضاف والي، في كلمة له خلال تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأجنحة الدورة الرابعة لمعرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجيستيات والتحول للنقل الأخضر، أنه تم الانتهاء من 24 كيلومترا، بـ19 محطة، من الخط الثالث للمترو وجاري أعمال القطاع الأخير من الخط الثالث، المكون من 15 محطة.

وتابع اللواء عصام والى: "تم الانتهاء من 80% من الحفر النفقي للقطاع الأخير للخط الثالث للمترو، من العتبة إلى الكيت كات، وشمالا إلى روض الفرج، وجنوبا جامعة القاهرة، قائلا إنه سيتم افتتاح تلك المرحلة الأولى من ذلك قطاع في العام المقبل، متابعا: "جارى العمل على الخط الرابع للمترو، والذى يبدأ من مدينة 6 أكتوبر إلى الرحاب والقاهرة الجديدة، مردفا: "نعمل على المرحلة الأولى بـ17 محطة، وهناك 5 شركات وطنية مصرية تنفذ هذا القطاع".

وأشار إلى أنه سوف يتم الانتهاء من محطة المتحف المصرى الجديد وفق برنامج زمنى، حيث سوف ينتهى الأعمال السطحية قبل افتتاح المتحف، متابعا: "فيما يخص الخط السادس لمترو الأنفاق نجرى مفاوضات ومباحثات مع شركات عالمية كبرى وسوف تكون بداية هذا الخط من الخصوص حتى المعادى الجديدة، وربط التجمعات من شرق القاهرة مع العاصمة الإدارية مثل القطار الخفيف وغيرها.