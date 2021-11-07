شكرا لقرائتكم خبر عن شبورة كثيفة وضباب وأجواء خريفية.. تفاصيل حالة الطقس حتى الجمعة المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الأحد إلى الجمعة المقبل، حيث يشهد استمرار الأجواء الخريفية على كافة الأنحاء.

وينشر ”الخليج 365” تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة ، كما يلى :

- يسود معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخرة على كافة الأنحاء.

- شبورة مائية كثيفة أحيانا فى الصباح الباكر حتى الساعة الثامنة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء .

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشرقية و جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

- اعتبارا من اليوم الأحد وحتى الجمعة، شبورة مائية كثيفة تصل لحد الضباب مما يؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.