شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تحذر: شبورة كثيفة تصل للضباب الأيام المقبلة وانخفاض الرؤية لـ800 متر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن استمرار حالة من الاستقرار التام فى الأحوال الجوية خلال الأيام المقبلة.

وحذرت هيئة الأرصاد، من تكون الشبورة المائية الكثيفة تصل إلى حد الضباب على العديد من المدن وانخفضت الرؤية الأفقية إلى 800 متر.

ومن المتوقع أن تستمر هذه الأجواء خلال الايام القادمة بسبب زيادة نسبة الرطوبة وانخفاض درجات الحرارة الصغرى حيث الأجواء مهيئة تماما لتكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر، خاصة على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلى القاهرة؛ وسرعان ما ينقشع الضباب مع سطوع الشمس.

وتابعت : يرجى على قائدى المركبات توخى الحيطة والحذر أثناء القيادة على الطرق السريعة.