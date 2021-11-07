شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على بنود إقرار ولى الأمر لاستلام نجله جهاز التابلت للصف الأول الثانوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت المدارس الثانوى إقرار استلام جهاز التابلت لطلاب الصف الأول الثانوى العام، حيث تضمن الإقرار" بيانات ولى الأمر" الاسم والرقم القومى واسم المدرسة المقيد بها الطالب وموديل جهاز التابلت ورقم المسلسل للجهاز ومشتملاته" جراب جلد + قلم للكتابة وشاحن وسماعة".

ونص الإقرار على: "ألتزم أنا ونجلى بالمحافظة عليه من العبث أو التلف أو الفقد والاستخدام الجيد للدخول على بنك المعرفة المصرى من خلال كلمة السر التى يتم استلامها من المدرسة، واستخدامه فى إجراء الاختبارات والامتحانات الخاصة بالعام الدراسى فى مرحلة الثانوى العام، وفى حالة تعرضه للتلف أو الفقد أو فى حالة المخاطر التى لا تغطيها وثيقة التأمين والضامن أكون ملتزما بسداد قيمته المالية بالسعر الذى تكلفته الوزارة لتدبير الجهاز وذلك لاستلام بدلا منه، كما ألتزم بتكاليف صيانته فى حالة إصابته بأى أعطال يكون نجلى قد تسبب فيها على نفقتى الخاصة بمركز الصيانة المعتمد، على أن يمنع على الطالب وضع كلمة سر على التابلت وممنوع الخروج من المنظومة وفى حالة وضع كلمة سر أو الخروج من المنظومة سوف يقوم ولى الأمر بدفع نفقة الإصلاح كاملة".

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت خريطة توزيع أجهزة التابلت للصف الأول الثانوى على المديريات التعليمية كالتالى:

وأوضحت الوزارة، أن يوم الخميس 28 أكتوبر الماضى، تسلمت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة 78 ألفا و362 جهاز تابلت، والسبت 30 أكتوبر تسلمت مديرية الجيزة، 73 ألفا و170 جهازا، والأحد 31 أكتوبر، تسلمت محافظات الإسكندرية والبحر الأحمر والإسماعيلية 52 ألفا و103، واليوم الاثنين 1 نوفمبر تسلمت الشرقية وبورسعيد 55859 جهاز تابلت، والثلاثاء 2 نوفمبر، تتسلم محافظتى القليوبية وقنا 53187، والأربعاء 3 نوفمبر، تتسلم المنوفية وبنى سويف 49584، والخميس 4 نوفمبر، تتسلم الفيوم والغربية 49879، والسبت 6 نوفمبر، تتسلم محافظات الوادى الجديد وسوهاج وأسيوط، 50374.

وتابعت الوزارة، أن مديريات مطروح والدقهلية تتسلم يوم الأحد 7 نوفمبر الجارى، 53934 جهاز تابلت، والاثنين 8 نوفمبر، محافظات شمال سيناء وجنوب سيناء والبحيرة، 39793، والثلاثاء 9 نوفمبر، المنيا والأقصر وأسوان، 39210، جهاز تابلت، والأربعاء 10 نوفمبر محافظات كفر الشيخ ودمياط والسويس، بإجمالى 39454، موضحة أن جملة ما يتم تسليمه للطلاب والمديريات 634909 جهاز تابلت.