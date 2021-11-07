شكرا لقرائتكم خبر عن كهنة شبرا الشمالية يعقدون اجتماعهم الشهرى بعد توقف عام بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الأنبا أنجيلوس الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الشمالية الاجتماع الشهري لمجمع كهنة القطاع، حيث ألقى نيافته كلمة روحية على الآباء الحاضرين وتناقش معهم وأجاب عن أسئلتهم.

ويعد هذا الاجتماع هو العودة لانعقاد مجمع الكهنة بعد توقف دام لمدة عام بسبب جائحة كورونا، حيث انعقد في المرة السابقة يوم السبت الذي وافق 3 أكتوبر 2020.

وكانت كنائس قطاع شبرا الشمالية نفذت حملة بالتعاون مع وزارة الصحة لتطعيم الأقباط بالكنائس، بلقاح فيروس كورونا.

واستمرت حملة التطعيم على مدار أسبوع بكنيسة مار مرقس بحدائق شبرا، وتم منح اللقاح بشرط التسجيل بصورة البطاقة فقط، بالكنيسة، وذلك بهدف التسهيل على المواطنين في عملية التطعيم بلقاح فيروس كورونا.