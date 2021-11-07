شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 120 طن مخلفات وتراكمات اتربة من مركز أوسيم بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفع رجال قطاع النظافة بمدينة أوسيم والوحدة المحلية لقرية برطس بمحافظة الجيزة، أكثر من 120 طن مخلفات وتراكمات الأتربة بطريق المنصورية برطس الجديد بنطاق وحدة برطس بمركز أوسيم، وذلك فى إطار تعليمات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، للارتقاء بمنظومة النظافة والتجميل وتحت إشراف الدكتور فرج عبد العاطي، رئيس مركز ومدينة أوسيم.

ونفذت هيئة نظافة الجيزة، برئاسة شفيق جلال، حملة مكبرة لرفع كفاءة النظافة والحدائق بنطاق أحياء الجيزة، شملت حي "بولاق الدكرور، الدقي، الطالبية، العمرانية، جنوب الجيزة"، حيث تم تنفيذ حملات نظافة وتجريد وتفريغ الصناديق شملت شارع ترعة عبد العال 1، وشارع مشرفه، وشارع العشرين بنطاق حي بولاق الدكرور، وميدان المساحة، وشارع بن مروان من المساحة بنطاق حي الدقي، وشارع الزعيم محمد أنور السادات "ترسا سابقاً" بنطاق حي الطالبية، وشارع خاتم المرسلين بنطاق حي العمرانية ، بإجمالى 9527 طن مخلفات.

وقامت فرق الحدائق بأعمال التجهيز لزراعة النخيل، وأعمال زراعة النخيل بالجزيرة الوسطى بشارع مراد، وأعمال قص وتهذيب الأشجار بشارع النيل السياحي بنطاق حي جنوب الجيزة .