شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة عين شمس: تجديد تعيين أمين مساعد الجامعة ومدير مشروعات البيئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت جامعة عين شمس ، عن صدور قرارا بتجديد تعيين سهيل محمود محمود حمزة فى وظيفة أمين مساعد جامعة عين شمس لشئون جامعة عين شمس المساعد لخدمة المجتمع وتنمية البيئة بالمستوى الوظيفة العليا اعتباراً من 2021/7/27 ولمدة عام.

كما أكدت جامعة عين شمس، صدور قرار بتجديد تعيين طارق إبراهيم على عامر محمد - في وظيفة مدير عام الإدارة العامة لشئون مشروعات البيئة بجامعة عين شمس لمدة عام ثان ينتهي في 2022/8/10.