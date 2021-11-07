شكرا لقرائتكم خبر عن المديريات التعليمية تعلن ضوابط التقدم لامتحان المنازل لطلاب المرحلة الثانوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسلت بعض المديريات التعليمية، ضوابط بشأن امتحانات النقل بالمرحلة الثانوية والمنازل، مؤكده علة عدم عقد لجان طبية خاصة لطلاب أولى وثانية ثانوى المرضى بالمستشفيات عدا نزلاء 57357 بناء على القرار الوزارى رقم (208) بتاریخ 30 يوليو 2013، وعقد اللجان الخاصة للطلاب المرضى بداخل لجنة سير امتحان الطالب طبقا لما يرد بتقرير اللجنة الطبية العامة.

وأوضحت المديريات التعليمية أنه لن يسمح لأى طالب بأداء امتحان الدور الثانى فى مدرسة غير مدرسته الأصلية المتقدم اليها فى الدور الأول مهما كانت الأسباب ولا يسمح بامتحان الدور الثانى إلا للمتقدمين له فى الدور الأول، وأنه يؤدى الطالب الامتحان فى المنهج المقرر فى ذات عام تقدمه للامتحان كما يؤدى طلاب المنازل امتحان الدور الأول بفصلية الدراسيين مع طلاب المدرسة المنتظمين فى المواعيد التى تحددها مديريات التربية والتعليم.

وشددت المديريات على وضع إعلان ظاهرة بالمدرسة يوضح به شروط وإجراءات التقدم للامتحان منازل الصف الأول والثانى الثانوى العام، موضحاً أن الطالب يتقدم منازل من آخر مدرسة كان راسب فيها أو مفصول منها، لافتاً إلى أنه فور ظهور نتيجة الامتحان فى الدور الأول بفصلية الدراسيين

واكدت على أنه تقوم المدرسة بإرسال كشوف النتيجة لطلاب المنازل لإدارة شئون الطلبة والامتحانات بمديرية التربية والتعليم لا تعتبر النتيجة نهائية الا بعد اعتمادها ومراجعتها من مديرية التربية والتعليم، لافتاً إلى أن المدرسة مسئولة عن ابلاغ الطالب بنتيجته على كل امتحان، فصل دراسى أول - فصل دراسى ثانى - الدور الثانى.

وحددت المديريات إجراءات التقدم كالتالى:

- يبدأ التقدم من الأسبوع الأول من شهر نوفمبر 2021م.

- يتقدم كل من يرغب فى تأدية امتحان النقل للصف الأول الثانوى العام من الخارج، على نظام المنازل للإدارة التعليمية التابع لها الطالب.

- للموافقة على تقدمه بطلب على النموذج الذى تعده وزارة التربية والتعليم بطاقة تحقيق الشخصية لطلاب المنازل المتقدمين إلى امتحان النقل امام المدارس الرسمية وتطلب المدرسة هذا النموذج من توريدات مديرية التريية والتعليم بأسيوط، وتصرف مجانا للطلاب.

- بعد التأكد من سلامة المستندات المتقدمة من الطالب التى تبين مدى احقيته فى التقدم للامتحان يحرر الطالب بخط يده بيانات تحقيق الشخصية ويلصق عليها صورة الطالب، وتعتمد وتختم الصورة وتحفظ هذة البطاقة بالمدرسة مع مرفقتها ولا تسلم للطالب، وعلى سكرتير المدرسة صرف بطاقات تحقيق الشخصية من مخازن المديرية مجانا.

- تقوم المدرسة بعمل سجل خاص لطلبة المنازل، يدون بها بيانات الطلاب من واقع البيانات المدونة، فى بطاقة تحقيق الشخصية، تحت رقم معين، ويدون نفس الرقم على البطاقة.

- تقوم المدرسة بإرسال كشف من أصل وصورة موضحا، تقوم الدراسة بإرسال كشف من اصل وصورة اسماء الطلاب المتقدمين وايصال التوريد باسم صندوق دعم وتمويل وادارة وتشييد المشروعات التعليمية الدال على تسديد رسوم الامتحان الى الادارة شئون الطلبة والامتحانات بمديرية التربية والتعليم بأسيوط فى ميعاد اقصاه شهر ديسمبر 2021.