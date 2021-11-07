شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تستنكر بأشد العبارات محاولة اغتيال فاشلة تعرض لها رئيس الوزراء العراقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعربت جمهورية مصر العربية، اليوم الأحد ، بأشد العبارات عن إدانتها واستنكارها لمحاولة الاغتيال الفاشلة التي تعرض لها مصطفى الكاظمي رئيس مجلس الوزراء العراقي.

وتؤكد مصر وقوفها مع العراق الشقيق ضد كل ما يُهدد أمنه واستقراره، أو ينال من تماسك جبهته الداخلية. وتشدد مصر على أن تلك الأعمال الإرهابية البائسة لن تُثني العراق الشقيق عن استكمال مسيرة الإنجازات الوطنية، والتي كان آخرها عقد الانتخابات البرلمانية الشهر الماضي.

وتدعو مصر جميع الأطراف العراقية إلى ضبط النفس، وتغليب المصلحة الوطنية بهدف الحفاظ على أمن واستقرار وسيادة العراق الشقيق.