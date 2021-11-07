شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن العراقى: الاعتداء على منزل مصطفى الكاظمى تم بـ3 طائرات مسيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس خلية الإعلام الأمنى العراقى، أن الاعتداء على منزل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تم بـ3 طائرات مسيرة والقوات الأمنية أسقطت اثنتين، وذلك وفق خبر عاجل لشبكة "سكاى نيوز".

فيما نجا رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى من محاولة اغتيال فاشلة عقب استهداف منزله بطائرة مسيرة مفخخة، يأتي ذلك بعد نجاح الحكومة العراقية في احتواء حالة الغضب التى شهدتها المنطقة الخضراء بعد الاحتجاجات التى قادتها الأحزاب الخاسرة فى الانتخابات الأخيرة، حيث أصدر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمى يوم أمس توجيهات عاجلة باحترام سلمية التظاهر، داعيًا كافة مكونات المشهد السياسى فى العراق إلى الحوار.

وأكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أنه بخير بعد تعرضه لمحاولة اغتيال عبر استهداف منزله بطائرة مسيرة مفخخة، وقال الكاظمي في تدوينة عبر "تويتر": "أنا بخير والحمد لله، وسط شعبي، وأدعو إلى التهدئة وضبط النفس من الجميع، من أجل العراق".