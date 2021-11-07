شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة العامة تعقد المؤتمر الدولى لدور أجهزة النيابات فى مكافحة الجرائم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد النيابة العامة المصرية اليوم الأحد، المؤتمر الدولي بشأن دور أجهزة النيابات العامة وهيئات الادعاء العام في مكافحة الجرائم عبر الوطنية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

كما تعقد النيابة العامة المؤتمر والاجتماع السنوي الخامس عشر لجمعية النواب العموم الأفارقة، والمؤتمر والاجتماع السنوي الأول لجمعية النواب العموم العرب اللتين ترأسهما النيابة العامة المصرية، وذلك خلال الفترة من 7 وحتى 9 نوفمبر الجاري.

وكان المستشار حماده الصاوي النائب العام ولفيف من قيادات النيابة العامة المصرية، استقبل على مدار الجمعة والخميس الماضيين نخبة من النواب العموم العرب والأفارقة والوفودَ المشاركة بالمؤتمر بمطار القاهرة الدولي، على خلفية حضورهم المؤتمر الدولي بشأن دور أجهزة النيابات العامة وهيئات الادعاء العام في مكافحة الجرائم عبر الوطنية.

الجدير بالذكر أن المستشار حماده الصاوي النائب العام، عقد فى يونيو الماضى الاجتماع الأول للجنة التنفيذية لجمعية النواب العموم الأفارقة عبر تقنية الاجتماعات المرئية عن بُعد، وجاء الاجتماع لبحث إدارة شؤون الجمعية ومناقشة التحديات التي واجهت هيئات الادعاء في الدول الإفريقية في ظل جائحة كورونا، وافتتاح ورشة عمل حول «مكافحة الجرائم ذات الصلة بالهجرة وغيرها من الجرائم المنظمة عبر الوطنية» التي تعقدها النيابة العامة المصرية في ظل رئاستها للجمعية.

وأشار النائب العام وقتها إلى سعي النيابة العامة منذ انتخابها رئيسا للجمعية إلى إيجاد مصادر لتمويل أنشطتها كشراكات مع مؤسسات إقليمية ودولية لرفع الكفاءة الفنية لأعضاء هيئات الادعاء بإفريقيا.