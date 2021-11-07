شكرا لقرائتكم خبر عن المرور يعيد فتح طريق الإسماعيلية الصحراوي بعد غلقه بسبب الشبورة المائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء مؤمن سعيد مدير المرور، صباح اليوم الأحد، إعادة فتح طريق الكريمات عقب انقشاع الشبورة المائية وعدم اتضاح الرؤية أمام قائدى السيارات.

كانت غرفة عمليات المرور رصدت وجود شبورة مائية على الطرق الرئيسية وانعدام الرؤية امام قائدى السيارات وعلى الفور تم غلق طريق الإسماعيلية وتعيين الخدمات المرورية اللازمة.

وفى وقت لاحق ورد إخطار بتحسن الأحوال الجوية وعلى الفور تم إعادة فتح الطريق، وأهابت الإدارة العامة للمرور، بقائدي المركبات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا علي سلامتهم.