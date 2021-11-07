شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تنقل 9 آلاف راكب على متن 85 رحلة دولية وداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسير مصر للطيران، اليوم الأحد، 85 رحلة جوية تنقل ما يقرب من 9 آلاف راكب، مع الإلتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وتنطلق رحلات مصر للطيران بمعدل 58 رحلة دولية إلى كل من (بغداد، عمَان، دبي، الكويت، بيروت، لاجوس، ندجامينا، تونس، كازبلانكا، أبوجا، أبوظبي، لندن، دوسلدورف، مدريد، باريس، إسطنبول، جنيف، كوبنهاجن، روما، امستردام، ميونيخ، نيويورك، أثينا، برلين، بروكسل، موسكو، ميلانو، الخرطوم، الشارقة، نيروبي، عنتيبي، أديس أبابا، أسمرة، جوهانسبرج)، بالإضافة إلى 23 رحلة داخلية الى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان ومرسى علم، و4 رحلات شحن جوي تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من 9 آلاف راكب.

وتلتزم مصر للطيران بقرار الحكومة المصرية، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.