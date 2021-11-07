شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار إصدار لائحة مالية وإدارية لمركز أمراض الكلى بجامعة المنصورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم قرار وزير التعليم العالى رقم 6410 لسنة 2021 بإصدار اللائحة المالية والإدارية بإعادة تنظيم مركز أمراض الكلى والمسالك البولية بجامعة المنصورة.

ونصت المادة الأولى من اللائحة المالية والإدارية بإعادة تنظيم مركز أمراض الكلى والمسالك البولية على أن تسرى هذه اللائحة على التصرفات الفنية والمالية والإدارية لمركز أمراض الكلى والمسالك البولية جامعة المنصورة والسابق انشاؤه بمقتضى قرار رئيس المجلس الأعلى للجامعات وفى ضوء موافقة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية رقم 14 لسنة 2020 وطبقا لأحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية وأحكام قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية الصادر بالقانون رقم 19 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية بوصفه وحدة ذات طابع خاص من مستشفيات الجامعة له استقلاله الفنى والمالى والإدارى.

وتناولت اللائحة الداخلية أهداف المركز وتشكيل مجلس الإدارة واختصاصات مجلس الإدارة واختصارات رئيس مجلس الإدارة واختصاصات مدير المركز والموارد وتدبير احتياجات المركز من العمالة والموازنة وتوزيع الايراد وقسائم التحصيل .