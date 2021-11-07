شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مياه المنيا يتابع عددا من المحطات بمراكز بنى مزار ومغاغة وسمالوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد المهندس رجب السعيد جبر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا صباح اليوم عددا من محطات المياه حيث بدأ زيارته بتفقد محطة بنى مزار الجديدة والتى تبلغ الطاقة الانتاجية لمرحلتيها الاولى والثانية 800ل/ث والتى تغذى مدينة بنى مزار وعدد من القرى والتوابع ثم توجه الى محطة مياه الفرجانى والجارى استلامها من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى وتبلغ طاقتها التصميمية 100ل/ث وتغذى قرى صندفا والبهنسا وتوابعها.

كما تفقد مجمع محطات صندفا الفأر والتى تتكون من ثلاث محطات وهى محطة نقالى بطاقة انتاجية 25ل/ث والمحطة النقالى المتطورة والتى تبلغ طاقتها التصميمية80ل/ث ومحطة مرشحة ثابته 80ل/ث.

فى سياق متصل، تابع "السعيد" محطة مياه الصعايدة المرشحة والتى تبلغ طاقتها التصميمية 800ل/ث وتغذى مراكز العدوة ومغاغة واختتم زيارته بتفقد محطة مياه عرب الزينة المرشحة بسمالوط والتى تبلغ طاقتها التصميمية 800ل/ث وتغذى سمالوط وعدد من التوابع.

وأكد أن هناك توجيهات من الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي برئاسة المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب بأهمية الاهتمام بكافة المحطات لتوفير خدمات افضل.