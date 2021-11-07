شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بافتتاح كنيسة العذراء والبابا كيرلس بهولندا بعد التجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت إيبارشية هولندا، بافتتاح كنيسة السيدة العذراء والقديس البابا كيرلس السادس بمدينة لايتسيندام بعد تجديدها، وبدأ الاحتفال بالقداس الإلهي والذي صلَّاه نيافة الأنبا أرساني أسقف الإيبارشية، وشارك فيه عدد من كهنة الإيبارشية وحضره عدد من أصدقاء الكنيسة من مختلف الطوائف المسيحية في المجتمع الهولندي، وعقب صلاة الصلح رسم نيافته عددًا من أبناء الكنيسة بدرجة أغنسطس.

وعقب القداس أقيم احتفال بالكنيسة حضره السيد حاتم عبد القادر سفير مصر بهولندا، وتضمن الحفل عرضًا فنيًا قدمه كورال الكنيسة، وكلمة لكل من السفير المصري ونيافة الأنبا أرساني.

جدير بالذكر، أنه تم توقيع عقد شراء الكنيسة ونقل الملكية في شهر أكتوبر عام 2018، وتمت فيها الكثير من أعمال التجديد والترميم والتوسعة، بالإضافة إلى تركيب حامل الأيقونات.



الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بافتتاح كنيسة العذراء



الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بافتتاح كنيسة العذراء