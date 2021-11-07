شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان تشارك فى ملتقى طلاب من أجل مصر تحت شعار "معا بالعلم والعمل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك وفد من أسرة طلاب من أجل مصر المركزية بجامعة حلوان في فعاليات الملتقى الأول لمبادرة أسرة طلاب من أجل مصر بالجامعات المصرية تحت شعار "معا بالعلم والعمل"، والذى يقام بجامعة القاهرة خلال الفترة من 5- 8 نوفمبر 2021 ، وتأتي هذه المشاركة الطلابية تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور كريم همام رائد أسرة من أجل مصر المركزية بجامعة حلوان ومدير معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي، والأستاذ ياسر الجبالي مسئول الأسرة .

أوضح الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة فى بيان، على أهمية وضرورة المشاركة الطلابية فى مثل هذه الملتقيات إيمانًا من الجامعة بضرورة دمج الطلاب بقضايا مجتمعهم ويأتي ذلك من خلال المشاركة فى الأنشطة الطلابية، حيث إن هذه الفعاليات تساهم فى تبادل الخبرات والرؤى بين طلاب الجامعات المصرية بما يزيد انتماء وحب الشباب لوطنهم ومشاركتهم فى تحقيق الخطة الاستراتيجية لمصر 2030.

فيما أضاف الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن هذه الملتقيات تساهم في اكتساب طلاب الجامعة الخبرات العلمية والعملية، وكذلك تعمل على اكتساب روح العمل الخدمي الجماعي وتنمية روح التعاون الطلابى، ورفع مستوى الوعي لدى الطلاب بما يدفعهم لمشاركتهم في خطة التنمية المستدامة.

ومن جانبه، أكد الدكتور كريم همام رائد أسرة من أجل مصرالمركزية ومدير معهد إعداد القادة، على دعم قيادات الجامعة لإتاحة فرص المشاركة لطلاب الجامعة فى الملتقيات المختلفة بما يعمل على إعداد هؤلاء الشباب ودمجهم في الأنشطة الطلابية بما يسهم فى تطوير مهاراتهم، والنهوض بمستوى الشباب ووعيهم وإدراكهم، لأنهم العنصر الأساسي فى ارتقاء المجتمع وتقدمه والعمود الرئيسي في تقدم الدول.

جدير بالذكر، أن فعاليات الملتقى الأول لمبادرة «طلاب من أجل مصر» تضمنت العديد من ورش العمل ولقاءات للمشاركين وكذلك زيارة منطقة الأهرامات وبانوراما حرب 6 اكتوبر وحضور عرض الصوت والضوء، إلي جانب عروض فنية بمسرح البالون.