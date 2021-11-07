شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: تعيين 23 شاباً واستخراج 600 شهادة قياس مستوى مهارة بكفر الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة كفر الشيخ بتعيين 23 شابا ، من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فيما بلغ المسجلون بها 704 شباب.

وقال سعفان في بيان اليوم، إن المديرية قامت باستخراج 600 شهادة قياس مستوى المهارة ، ورخصة مزاولة المهنة، فضلا عن تقديم الرعاية الصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلين بالمديرية، وذلك بصرف منح للرعاية الصحية لـ 11 عاملا بمبلغ 32 ألف جنيه .

تلقى الوزير تقريراً بذلك من علاء الدين ناصف وكيل الوزارة مدير المديرية ، أوضح فيه أن المديرية خلال شهر أكتوبر الماضي، قامت فى مجال السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 297 منشأة، وتم تحرير إنذار لـ 149 منها لعدم الاستيفاء ومنحها مهلة، كما تم إعادة التفتيش على 165 منشأة انتهت بتحرير 41 محضر سلامة وصحة مهنية، لافتا إلى أنه فى مجال تفتيش العمل قامت المديرية بالتفتيش على 506 منشآت تفتيش دورى وحملات ، أسفر عن 38 محضراً للمنشآت المخالفة.