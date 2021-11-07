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مراحل إصدار فاتورة الاستهلاك قبل وصولها للمواطن.. اعرف التفاصيل

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القاهرة - سامية سيد - تمر فاتورة استهلاك الكهرباء بعدة مراحل فى شركات توزيع الكهرباء لضمان صدورها بشكل دقيق يجعلها تعبر عن الاستهلاك الفعلى للمواطن ويضمن حق الدولة، وفيما يلي مراحل إصدار فاتورة الكهرباء: 

 

1-  تسجيل القراءة وتصويرها بواسطة شركة شعاع المسئولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء من خلال برنامج القراءة الموحد .

 

2-يتم مراجعة القراءة ومطابقتها في شركة التوزيع وفي حالة القراءة العليا بيتم بحثها وتشريحها. 

 

3-إرسال القراءات لمركز الإصدار لمراجعتها والتأكد منها مرة أخرى.

 

4-يتم إدخال كل القراءات علي السيستم بعد ما يتم عمل اعتباري للقراءة لحساب الشهر (30 يوما) فقط و ليس أكثر لإصدار الفواتير .

 

5- تضمن  هذه المراحل  منع أي محاولة تلاعب في استهلاك وحقوق المواطنين.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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