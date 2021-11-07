شكرا لقرائتكم خبر عن مراحل إصدار فاتورة الاستهلاك قبل وصولها للمواطن.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمر فاتورة استهلاك الكهرباء بعدة مراحل فى شركات توزيع الكهرباء لضمان صدورها بشكل دقيق يجعلها تعبر عن الاستهلاك الفعلى للمواطن ويضمن حق الدولة، وفيما يلي مراحل إصدار فاتورة الكهرباء:

1- تسجيل القراءة وتصويرها بواسطة شركة شعاع المسئولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء من خلال برنامج القراءة الموحد .

2-يتم مراجعة القراءة ومطابقتها في شركة التوزيع وفي حالة القراءة العليا بيتم بحثها وتشريحها.

3-إرسال القراءات لمركز الإصدار لمراجعتها والتأكد منها مرة أخرى.

4-يتم إدخال كل القراءات علي السيستم بعد ما يتم عمل اعتباري للقراءة لحساب الشهر (30 يوما) فقط و ليس أكثر لإصدار الفواتير .

5- تضمن هذه المراحل منع أي محاولة تلاعب في استهلاك وحقوق المواطنين.