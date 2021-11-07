بحضور وزير الأوقاف والمفتي.. انطلاق مؤتمر "دور العلوم الشرعية والإنسانية في خدمة الدعوة" بالأزهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

انطلقت صباح اليوم الأحد، فعاليات المؤتمر العلمي الدولي الأول لكلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة، تحت عنوان "دور العلوم الشرعية والإنسانية في خدمة الدعوة" الذي يستمر لمدة يومين، بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر.

وبدأت الفعاليات بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، وتلاوة آيات من الذكر الحكيم للدكتور محمد نبيل عضو هيئة التدريس بكلية الدعوة.

ويحضر فعاليات المؤتمر، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، والدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، والدكتور علي جمعة رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، والدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء، والدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر.

وتتمثل محاور المؤتمر فيما يلي:

المحور الأول: مدخل إلى العلوم الشرعية والإنسانية.

المحور الثاني: توظيف العلوم الشرعية والإنسانية في خدمة الدعوة الإسلامية.

المحور الثالث: دور العلوم الشرعية في خدمة الدعوة الإسلامية.

المحور الرابع: دور العلوم الإنسانية في خدمة الدعوة الإسلامية.

المحور الخامس: جهود علماء المسلمين في توظيف العلوم الشرعية والإنسانية في خدمة الدعوة الإسلامية قديما وحديثًا.

المحور السادس: دور الأزهر الشريف والمؤسسات والجامعات الإسلامية في توظيف العلوم الشرعية والإنسانية في خدمة الدعوة الإسلامية.