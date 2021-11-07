​بأرقام الشركات والخطوات.. "اعرف إزاي تستعلم عن استهلاك فواتير الكهرباء"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، عدة طرق مختلفة للتواصل مع المواطنين على مدار الـ24 ساعة، للإبلاغ عن الشكاوى الفنية والتجارية الخاصة بالفواتير والاستعلام عنها بشكل دوري لتطبيق مبدأ الشفافية والنزاهة بين شركات الكهرباء والمشتركين المستفيدين من الخدمات.

وأتاحت الوزارة عدة طرق للإبلاغ عن قراءة العدادات بصورة شهرية، ومعرفة فواتير الاستهلاك بشكل شهري منتظم والإبلاغ عن أي شكوى من خلال ما يلي:

1- المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، من خلال هذا الرابط -HTTPS://ESERVICES.EEHC.GOV.EG/

2- مكتب خدمة المواطنين التابع لوزير الكهرباء.

3- الاتصال تليفونيًا من خلال الخط الساخن لوزارة الكهرباء 121.

4- منظومة الشكاوى الموحدة من خلال الرابط التالي:

HTTP://MOERE.GOV.EG/CMP/INCREASEBILLS.ASPX

5- الموقع الرسمي لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من خلا هذا الرابط:

http://www.moere.gov.eg/cmp/index.html#page1

6- الموقع الرسمي للشركة القابضة لكهرباء مصر من خلال هذا الرابط:

HTTP://WWW.EEHC.GOV.EG/EEHCPORTAL/

7 - مكاتب خدمة المواطنين بشركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية.

8- الصفحة الرسمية للشركة القابضة لكهرباء مصر على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

9- الموقع الرسمي لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

10- الصفحة الرسمية لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

11- تطبيق واصل لخدمة ذوي الإعاقة السمعية وصعوبات التخاطب.

12- أرقام خدمة "واتس آب" الخاصة بالشركات لاستقبال شكاوى المواطنين.

وفيما يتعلق بالأرقام المتعلقة بشركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية فهي كالتالي:

(1) شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء: رقم 01283388888 والتي تضم أحياء شبرا، الساحل، روض الفرج، الزيتون، الشرابية، حدائق القبة، الزاوية الحمراء، مصر الجديدة، النزهة، شرق مدينة نصر، غرب مدينة نصر، عين شمس، السلام، الوايلي، باب الشعرية، مدينة العبور، مدينة القاهرة الجديدة، بالإضافة إلى أجزاء من محافظة القليوبية "شرق شبرا الخيمة، غرب شبرا الخيمة، الخانكة، مدينة القناطر الخيرية".

2- شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء على رقم 01278117626: تضم أحياء "عابدين، غرب القاهرة، وسط القاهرة، منشية ناصر، الموسكي، التبين، حلوان، 15 مايو، المعادي، البساتين ودار السلام، السيدة زينب، مصر القديمة، الخليفة والمقطم، الجيزة العجوزة، الدقي، الهرم، بولاق، العمرانية، شمال الجيزة، جنوب الجيزة، مدينة 6 أكتوبر، مدينة الشيخ زايد، مراكز ريف الجيزة".

3- شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء على رقم 01002822513: محافظات "أسوان، قنا، الأقصر، سوهاج".

4- شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء على رقم 01207774849: محافظات القليوبية (ما عدا امتداد القاهرة الكبرى)، المنوفية (ما عدا مدينة السادات والقرى التابعة لها ومركز الخطاطبة) الغربية.

5- شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء على رقم 01097217682: "دمياط، الدقهلية، كفرالشيخ".

6- شركة القناة لتوزيع الكهرباء على رقم 01270003430: المدن الجديدة "العاشر من رمضان، الشروق، بدر" ومحافظات "الشرقية بورسعيد، السويس، الإسماعيلية، البحر الأحمر، شمال وجنوب سيناء".

7- البحيرة للكهرباء على رقم 01000549020

8- الإسكندرية للكهرباء على رقم 01289533661

9- شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء التي تضم محافظات (أسيوط، الوادي الجديد، المنيا، بني سويف، الفيوم): 01200000724