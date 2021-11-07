شكرا لقرائتكم خبر عن المرور يغلق طريق "الإسماعيلية - القاهرة" ومحور 30 يونيو بسبب الشبورة الكثيفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت إدارة مرور الإسماعيلية، غلق طريق "الإسماعيلية - القاهرة"، والعكس، ومحور 30 يونيو في كل الاتجاهات، وطريق "الإسماعيلية - بورسعيد"، والعكس، بسبب الشبورة المائية الكثيفة التى تضرب محافظة الإسماعيلية.

وأجرى "تليفزيون الخليج 365"، بثًا مباشرًا من طريق "الإسماعيلية -القاهرة"، بالطريق الطريق بمحافظة الإسماعيلية، لرصد حالة الشبورة المائية الكثيفة، التى تسببت في تعطل حركة المرور، بالطريق، وانتشر رجال المرور علي الطرق المؤدية من وإلي الإسماعيلية، كما تواجدت شبورة مائية كثيفة أكبر علي طريق "الإسماعيلية - الزقازيق الزراعى"، لقربه من الأراضى الزراعية وترعة الإسماعيلية.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأحد، استمرار الأجواء الخريفية على كافة الأنحاء، حيث يسود طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس لطيف على كافة الأنحاء فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الأحد، شبورة مائية كثيفة فى الصباح الباكر على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأحد: القاهرة العظمى 28 درجة والصغرى 19 درجة، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 19 درجة، ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 18 درجة، وسوهاج العظمى 32 درجة والصغرى 18 درجة، وقنا العظمى 33 درجة والصغرى 19 درجة، وأسوان العظمى 35 درجة والصغرى 21 درجة، والزقازيق الصغرى 19 والعظمى 28، الإسماعيلية الصغرى 20 والعظمى 28، والسويس الصغرى 21 والعظمى 27، والعريش الصغرى 19 والعظمى، وبورسعيد الصغرى 21 العظمى 28، ودمياط الصغرى 21 والعظمى.



















