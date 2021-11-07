شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. آثار القصف على منزل رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت وكالة الانباء العراقية الصور الأولية لآثار القصف الذي استهدف منزل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وفي وقت سابق، أعلنت خلية الإعلام الأمني، تعرض رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي إلى محاولة اغتيال فاشلة بطائرة مسيرة مفخخة.

وذكرت الخلية في بيان، أن "محاولة اغتيال فاشلة تعرض لها رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، بواسطة طائرة مسيرة مفخخة حاولت استهداف مكان إقامته في المنطقة الخضراء ببغداد"، لافتا إلى أن "الرئيس لم يصاب بأي أذى وهو بصحة جيدة."

وأضافت، أن "القوات الأمنية تقوم بالإجراءات اللازمة بصدد هذه المحاولة الفاشلة".

وكان قد دعا الكاظمى في أول كلمة له بعد نجاته من محاولة الاغتيال الجميع إلى الحوار الهادئ والبناء من أجل العراق، وجاءت كلمة رئيس وزراء العراق كالأتى "‏تعرض منزلي إلى عدوان جبان وأنا ومن معي بألف خير.. والقوات الأمنية العسكرية البطلة تعمل على حماية واستقرار العراق وأن الصواريخ والطائرات المسيّرة الجبانة لا تبني أوطاناً مستقبل العراق".



تحطم المنزل



منزل رئيس وزراء العراق



منزل الكاظمى



آثار القصف على المنزل



منزل رئيس الوزراء العراقى