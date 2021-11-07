شكرا لقرائتكم خبر عن قطار المحاكمات.. نظر قضايا خلية الزيتون و8 متهمين فى الاتجار بالبشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد أروقة المحاكم بالقاهرة والجيزة اليوم الأحد، نظر العديد من القضايا الهامة ولعل أبرزها محاكمة 8 متهمين بقضية الاتجار بالبشر وتضم أشخاص من جنسيات مختلفة، ومحاكمة 22 إخوانيا بقضية اللجان النوعية، محاكمة متهمين بخلية الزيتون الإرهابية.

ـ محاكمة متهمين بقضية "خلية الزيتون الأولى"

تنظر الدائرة 4 إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، إعادة محكمة متهمين اثنين، لاتهامهما مع آخرين بالانضمام لخلية إرهابية، فى القضية رقم 308 لسنة 2010، والمعروفة إعلاميا بـ"خلية الزيتون الأولى".

ويواجه المتهمون عدة تهم منها الانضمام لجماعة على أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.

ـ نظر محاكمة 22 إخوانيا بتهمة قتل مواطن وتعذيب آخر

تستمع الدائرة الأولي إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، لمرافعة الدفاع فى محاكمة 22 متهما من عناصر الجماعة الإرهابية في القضية رقم 840 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 777 لسنة 2020 أمن دولة طوارئ، لاتهامهم بقتل مواطن وخطف واحتجاز آخر وتعذيبه، اعتقادا منهم أن المجني عليهما أرشدا قوات الأمن على عناصر الجماعة الإرهابية.

ـ محاكمة 8 متهمين بأخطر قضية اتجار بالبشر

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار مدبولى كساب، أولى جلسات محاكمة 8 متهمين فى أكبر قضايا الإتجار بالبشر وزراعة وبيع الأعضاء، داخل اثنين من المستشفيات الشهيرة، لجلسة 7 نوفمبر المقبل.