شكرا لقرائتكم خبر عن 10 شروط للتعيين بوكالة الفضاء المصرية.. تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت لائحة الموارد البشرية لوكالة الفضاء المصرية والصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1225 لسنه 2021 شروط التعيين بإحدي الوظائف بوكاله الفضاء.

وتقسم الوظائف بالوكالة، والواردة بالهيكل التنظيمي لها إلى الوظائف القيادية، وظائف تخصصية، وظائف فنية وكتابية، وظائف حرفية وخدمات معاونة.

ًوجاءت المادة ( 16 ) من اللائحة لتشترط فيمن يعين في وظائف الوكالة ما يأتى :

1 – أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية ، أو جنسية إحدى الدول العربية التي تعامل المصريين بالمثل في تولى الوظائف المدنية .

2 أن يكون محمود السيرة حسن السمعة .

3 – ألا يكـون قـد سـبق الحكم عليه بعقوبة جنايـة ، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

4 - أن يكون مستوفيا لاشتراطات شغل الوظيفة .

5- أن تثبت لياقته الصحية للوظيفة بشهادة من المجلس الطبي المختص .

6- أن يجتاز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة.

7 – ألا يقل السن عن ثمانية عشر عاما ميلادية في تاريخ الإعلان عن الوظيفة .

8 – ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بقرار أو حكم تأديبى نهائي ، ما لم تمض على صدوره أربع سنوات.

9- أن يـكـون قـد أدى الخدمـة العسكرية أو الخدمـة العامـة أو أعفى منها طبقا للقانون .

10 - إجادة اللغة الإنجليزية أو إحدى اللغات الأجنبية التي تتناسـب مع و طبيعة عمله بالوكالة وإجادة التعامل مع الحاسب الآلى وذلك فيما عدا فئات الوظائف الحرفية والخدمات المعاونة.

ويـجـوز للسـلطة المختصـة ووفقا للمادة اللائحية، إضافـة شـروط أخـرى تتطلبهـا طبيعـة العمـل في بعض الوظائف.