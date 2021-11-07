شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على خطة محافظة الجيزة للسيطرة على عشوائية اسطبلات الخيل بالأهرامات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنفذ محافظة الجيزة أعمال المرحلة الأولى لإنشاء الاسطبل الحضارى البديل عن الإسطبلات العشوائية المتواجدة بمحيط المنطقة الأثرية وذلك استكمالا للنقلة الحضارية والتطوير الشامل الذي تشهده المنطقة الأثرية ومحيطها.. ونعرض في النقاط التالية خطة المحافظة للسيرطة على المظاهر العشوائية بمنطقة الأهرامات. 1. يتم تنفيذ اسطبل بديل لاسطبلات الخير بالمنطقة الأثرية. 2. المشروع مقام على مساحة 18 ألف متر. 3. المرحلة الأولى تشمل إقامة 4 مجمعات خرسانية تكفى لإيواء 220 حصانا. 4. الاسطبلات مجهزة على أكمل وجه روعي فيها كافة المعايير البيئية. 5. تضم الاسطبلات الجديدة مظلات للإقامة والمبيت . 6. بها وحدات الطعام والشراب للخيل. 7. تضم وحدات للأطباء البيطرين ودورات المياه وغرف للإدارة . 8. سيتم إقامة بوابات الإسطبل بعيداً عن المنطقة السكنية . 9. سيتم تنفيذ مدخل خاص بالإفراد .