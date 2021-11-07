شكرا لقرائتكم خبر عن %74 من القراء يتوقعون منافسة قوية على لقب الدورى المصرى للموسم الحالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” تحت عنوان "هل تتوقع منافسة قوية على لقب الدورى المصرى للموسم الحالى خاصة بعد النتائج الأخيرة؟"، يتوقع غالبية القراء منافسة قوية على لقب الدورى المصرى للموسم الحالى خاصة بعد النتائج الأخيرة.



نتيجة الاستطلاع

وتوقع 74% من القراء منافسة قوية على لقب الدورى المصرى للموسم الحالى خاصة بعد النتائج الأخيرة، بينما قال 26% من القراء لا.