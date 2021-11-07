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متى تبدأ عمليات إلحاق العمالة المصرية لليبيا؟.. وزارة القوى العاملة توضح

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القاهرة - سامية سيد - يرتقب عددا كبير من العمالة المصرية العائدة من الأراضى الليبية، جراء الأحداث التى شهدتها طرابلس، استئناف عمليات التسفير لليبيا وإلحاق العمالة المصرية بها.

 

 

1- تأمل وزارة القوى العاملة أن يتم البدء فى تصدير العمالة المصرية للشقيقة ليبيا قبل نهاية 2021.

 

2- لن يُسمح بسفر أى عامل قبل أن يتم تسجيل بياناته لدى وزارة القوى العاملة، لحمايته ومتابعة مستحقاته، وذلك لتوفير بيانات مستوفية لدى الحكومة.

 

3- شركات إلحاق العمالة تنشئ تحت إشراف ومظلة وزارة القوى العاملة، وسيكون لها دور في إلحاق العمالة لليبيا، والوزارة ستتولى تنظيم هذا الأمر بشكل كامل.

 

4- منظومة الربط الإلكتروني بين مصر وليبيا، ستنظم دخول العمالة المصرية إلى سوق العمل الليبي بطريقة شرعية وفق إجراءات قانونية.

 

5- الربط الإلكترونى يمكن الحكومة من تحديد أماكن تواجد العمالة المصرية ونظام المنشآت التي يعملون لجمايتهم.

 

6- الربط الإلكترونى يمكن الوزارة من حصر العمالة المصرية التي تعمل لدى الجانب الليبي.

 

7- نستهدف أن يكون لدينا قواعد بيانات كاملة  للعمالة المصرية بالخارج في كل أنحاء العالم، حتى نستطيع الحفاظ على حقوق العمالة والتواصل معها في أي وقت.

 

8- العمالة التى سيتم الاتفاق عليها بين الجانبين المصرى والليبى تتطلب قدرات وخبرات معينة، وسيتم تدريبهم بشكل جيد بمراكز التدريب المعتمدة وفقا للمهنة المطلوبة قبل سفرها.

 

 

 

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