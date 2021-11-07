شكرا لقرائتكم خبر عن أسرار وتفاصيل نقوش مقصورة الملك سنوسرت الأول الأجمل بالكرنك.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم "تليفزيون الخليج 365" بث مباشر لأول مرة داخل مقصورة الملك سنوسرت الأول فى قلب المتحف المفتوح بمعابد الكرنك، رصد خلاله تفاصيل وأسرار وتاريخ المقصورة ونقوشها التى مازالت متواجدة بسحرها وجمالها الطبيعي رغم مرور آلاف السنين على إنشاء تلك المقصورة المميزة.

والتقى ”الخليج 365” بالطيب غريب مدير بمعابد الكرنك، وأكد أن تلك المقصورة تعود للملك سنوسرت الأول أحد ملوك الأسرة 12 بالأسر المصرية القديمة فى عصر الدولة الوسطى، وسميت بالمقصورة البيضاء بسبب لون الحجر الخاص بها فهى من "الحجر الجيري" وكان يسميه المصرى القديم "إينيرحج" وهو الحجر المشرق أو الحجر الأبيض، حيث أن أفضل محجر للحجارة الجيرية هي محاجر طرة وبها أفضل أنواع الحجر الجيري، والمصرى القديم كان يكتب علي تلك الحجارة أنه جلبهامن أفضل محاجر الحجر الجيري بمصر بمنطقة طرة.

وأضاف الطيب غريب، أن تلك المقصورة وجدت عبارة عن مجموعة من الكتل والأحجار داخل الصرح الثالث للملك أمنحتب الثالث، وهى كانت الواجهة للمعبد فقرر أن يستخدم تلك الكتل كحشو داخل الصرح الثالث، وفى خمسينات القرن الماضى وخلال الترميم والصيانة بتلك الفترة لوحظت بعض الأحجار المنقوشة وتم إخراجها وتنظيفها ووصلت لآلاف الكتل من الأحجار، وعكف على دراسة تلك المقصورة العالم الفرنسي هنرى شيفرييه ونجح فى عام 1936 فى إعادة بناء تلك المقصورة بكل أبعادها وكل تفاصيلها وألوانها التى مازالت حتى الآن وهى "الأخضر والأزرق والأحمر".