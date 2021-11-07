شكرا لقرائتكم خبر عن "التضامن" تستأنف اليوم صرف معاشات نوفمبر من فروع بنك ناصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف بنك ناصر الاجتماعى برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس الإدارة صرف معاشات نوفمبر اليوم الأحد، من فروع البنك لمن تخلفوا عن المواعيد المقررة وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية .

يأتى ذلك فى الوقت الذى وجهت فيه الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، ببدء صرف معاشات نوفمبر للعملاء، اعتبارا من أول يوم فى الشهر، كما تم أيضا تفعيل خدمة صرف النفقة عبر منافذ "الدفع الإلكترونى"، بهدف التيسير على العملاء من مستحقى النفقة.

وأصدرت الوزيرة، تعليماتا لجميع مديرى وموظفى الفروع، بتغذية ماكينات الصراف الآلى بحدودها القصوى من النقدية باستمرار، حيث يضع البنك التحول الرقمى والشمول المالى فى مقدمة أولوياته وسياساته، مع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، بهدف مواكبة التطور التكنولوجى فى تقديم الخدمات المصرفية للعملاء لتحقيق الشمول المالى، وضمان حصول العملاء على مستحقاتهم بشكل أسرع.