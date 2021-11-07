شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تحذر الأئمة والعاملين بالمساجد من تلقى مبالغ نقدية تحت أى مسمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عممت وزارة الأوقاف، منشورا على الأئمة، ونشرته على الصفحة الرسمية للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بشأن التبرعات بالمساجد، حيث شددت وزارة الأوقاف على الأئمة وجميع العاملين بالأوقاف بعدم تلقى أية مبالغ نقدية تحت أى مسمى.

كما شددت الوزارة على توجيه أهل الفضل حال رغبتهم فى التبرع أو سؤالهم عنه إلى أرقام الحسابات التالية:

1. حساب صندوق عمارة المساجد والأضرحة بالبنك المركزى المصرى وجميع فروعه

2. حساب تبرعات البر وخدمة المجتمع بالبنك المركزى المصرى

وحساب مجلس الإدارة الرسمى حال وجوده.

ولا يتم طلب ذلك إلا عند السؤال عنه فقط، لحين تصميم بيان مكتوب بمعرفة القطاع الدينى يتم تعليقه بلوحة البيانات.

وتابعت وزارة الأوقاق: "مع التأكيد على سرعة رفع جميع الصناديق القائمة فورا"، مشددة على أن من يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية لما يمثله ذلك من جمع للأموال فى غير الأحوال المصرح بها قانونًا واستغلال للوظيفة العامة فى جمع الأموال بدون وجه حق.

وأهابت وزارة الأوقاف المواطنين بعدم دفع أية مبالغ نقدية تحت أى مسمى لأى من العاملين بالأوقاف.