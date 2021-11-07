شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة فتح كوبرى الساحل بعد انتهاء أعمال الصيانة وسط تواجد الخدمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعادت الإدارة العامة لمرور الجيزة، فتح كوبرى الساحل وسط سيولة مرورية لحركة السيارات ، بعدما تم إغلاقه لتنفيذ أعمال صيانة للفواصل العرضية للكوبرى، وسط تواجد الخدمات المرورية بمحيط الأعمال.

وكانت إدارة المرور أعلنت عن غلق لكوبرى الساحل جزئيا وذلك في إطار تنفيذ أعمال رفع كفاءة الكوبرى من حيث الفواصل والأسوار المعدنية والطبقة الأسفلتية فإنه سيتم استكمال تنفيذ أعمال صيانة ورفع كفاءة الفواصل المعدنية العرضية لمطالع كوبرى الساحل في الاتجاه القادم من ميدان الكيت كات والقادم من مناطق الوراق اتجاه محافظة القاهرة (كمرحلة أولى) لتحقيق السيولة المرورية اللازمة.

وقامت إدارة المرور بإجراء غلق جزئي لمطالع كوبري الساحل المشار إليها بالتبادل وذلك لمدة (3) أيـام فقط ابتداء من 12 صباح يوم الجمعة الماضى وحتى الساعه 5 صباحا يوم الأحد ، على أن تكون الأعمال على مدار 24 ساعة دون تعطيل الحركة المرورية، لافتا إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة نسقت مع الشركة المنفذة قامت بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين.