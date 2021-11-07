شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الأزهر تبدأ اليوم تسجيل اختبارات القبول بقطاعات الدراسات العليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت جامعة الأزهر أنه تقرر فتح باب التسجيل لاختبارات القبول للطلاب المتقدمين لكلية الدراسات العليا في العام الجامعي 2022/2021 في قطاعات، "اللغة العربية وأصول الدين والشريعة والقانون" والتي ستبدأ اليوم الأحد 7 نوفمبر وتنتهي الأربعاء 10 نوفمبر، وعلى الطلاب المتقدمين دفع رسوم التقدم للاختبارات من خلال منافذ فوري على كود التحصيل رقم 6452.

وفى وقت سابق قررت جامعة الأزهر إعادة فتح باب التحويل بين الكليات، وكذلك للطلبة الذين تخلفوا عن التقديم للتنسيق العام الجامعي 2021 - 2022 م وفق القواعد المنظمة لذلك.