شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أهداف رئيسية للتحول الرقمى..أبرزها تحسين حياة المواطن وتقديم خدمات متعددة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

ولذا تعمل على تعزيز تنمية البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتحسين الخدمات الرقمية في الجهات الحكومية، وذلك لتحسين أداء الوزارات والهيئات الحكومية الأخرى، ورفع جودة الخدمات وكفاءتها من خلال تحسين بيئة العمل، وتوفير الدعم لعملية صناعة القرار وإيجاد حلول للقضايا التي تهم المجتمع.

ـ التوجه الاستراتيجي للتحول الرقمي في الدولة المصرية:

تحسين جودة حياة المواطن من خلال تحسين ظروفه المعيشية وتقديم خدمات إلكترونية متعددة من خلال كافة المنافذ الرقمية وغير الرقمية.

تحويل الحكومة إلى حكومة مترابطة رقميًا من خلال ربط الأنظمة الرقمية الحكومية وتحسين العمل داخل الجهاز الإداري للدولة ليعمل بكفاءة وفاعلية.

تمكين الدولة من الحكومة الإلكترونية وتعزيز قيم الشفافية والمحاسبة والمراقبة لكافة الأعمال من خلال التفاعل والتشارك بين عناصر المجتمع المختلفة، بما في ذلك الجامعات والقطاع الخاص والمجتمع المدني وغيره.

ـ خدمات منصة مصر الرقمية:

وتقدم منصة مصر الرقمية 93 خدمة حكومية علي منصة مصر الرقمية، كما سيتم طرح خدمات جديدة على المنصة قريبا أبرزها خدمات للزراعة و الإسكان .

ويصل عدد المواطنيين الذين سجلوا بياناتهم علي منصة مصر الرقمية نحو 3.3 مليون مواطن بنهاية سبتمبر الماضى، كما تم تقديم نحو 8.3 مليون طلب.

ـ صندوق منصة مصر الرقمية:

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإنشاء صندوق "مصر الرقمية"، الذي ينص على أن " يُنشأ صندوق يسمى "مصر الرقمية" تكون له شخصية اعتبارية عامة، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ومقره الرئيس محافظة القاهرة، ويجوز له إنشاء فروع أخرى، ويهدف هذا الصندوق إلى تفعيل خدمات المجتمع الرقمي والترويج لها، ودعم وتنمية وتطوير آليات المنظومة وضمان استدامتها، فضلا عن دعم قطاعات الدولة المختلفة لتنفيذ الخطط والمبادرات ذات الصلة ونشر الوعي بالخدمات الرقمية".