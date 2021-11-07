أخبار 24 ساعة.. الصحة: نوفر 8 أنواع من اللقاحات العالمية بمراكزنا لمواجهة كورونا

وزير الأوقاف: أخطر ما عانت منه الدول العربية ومصر هو عدم وجود رأى عام دينى منضبط

القاهرة - سامية سيد - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

محمد يوسف

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