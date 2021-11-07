شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار 24 ساعة.. الصحة: نوفر 8 أنواع من اللقاحات العالمية بمراكزنا لمواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
وزارة الآثار: نربط بين السياحة الترفيهية والثقافية ونتصدى لأى عوائق
زلزال بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر يضرب ساحل إندونيسيا
التضامن: إطلاق قوافل تنموية وصحية لأهالي مطروح ضمن مبادرة "حياة كريمة"
"الأوقاف" تعلن تشغيل منظومة الأذان الموحد بـ3750 مسجدا
الصحة: إطلاق تطبيق جواز السفر الصحى خلال أسبوع مجانا للأغراض الداخلية
محافظ القاهرة: مشروع قرية الفواخير تعثر 15 عاما وانتهى بتدخل الدولة
الصحة تكشف عن خط ساخن للمساعدة فى الإقلاع عن التدخين.. اعرف التفاصيل
الكهرباء: نستهدف الوصول لـ10 آلاف ميجاوات من الطاقة المتجددة بحلول 2023
الآثار: افتتاح طريق الكباش خلال نوفمبر الجارى وسيكون مبهرا للعالم
الأوقاف: الوزارة لديها حسابان للتبرع بدلا من "صناديق المساجد"
الصحة: نوفر 8 أنواع من اللقاحات العالمية بمراكزنا لمواجهة كورونا
الأعلى للآثار: نواجه التهريب بقوة فى كل الموانئ المصرية
الكهرباء: مشروعات الطاقة المتجددة لها عائد اقتصادي كبير سيشعر به المواطن قريبا
وزير الأوقاف: مهلة 10 أيام لإزالة صناديق التبرعات من المساجد.. صور
الصحة تطلق 8 قوافل طبية ضمن مبادرة حياة كريمة بالمحافظات
القوى العاملة: لن يسافر عامل مصرى لليبيا قبل تسجيله على المنظومة الإلكترونية
القوى العاملة: انتهاء إجراءات الربط الإلكترونى مع ليبيا لإلحاق العمالة المصرية
مدارس القاهرة تبدأ غدا تسليم طلاب أولى ثانوى أجهزة التابلت
التنمية المحلية: استرداد 1.5 مليون متر بعد إزالة آلاف المخالفات والتعديات
الصحة: التطعيم بتوكسيد التيتانوس يحمى الأم والجنين من خطر الوفاة بالمرض
وزير الرى: افتتاح 73 منشأ حماية من السيول بالطور وطابا
وزير الأوقاف: لا نخشى أهل الشر وقضية بناء الوعى واجب العصر.. صور
القوى العاملة: صرف قيمة بوالص التأمين التكافلى لأسر 3 من العمالة غير المنتظمة
وزير الأوقاف: أخطر ما عانت منه الدول العربية ومصر هو عدم وجود رأى عام دينى منضبط
التضامن تنظم معرضاً لمنتجات طلبة الجامعات تحت شعار "الطلاب المنتجين" لأول مرة