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أخبار 24 ساعة.. الصحة: نوفر 8 أنواع من اللقاحات العالمية بمراكزنا لمواجهة كورونا

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القاهرة - سامية سيد - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها: 

 

وزارة الآثار: نربط بين السياحة الترفيهية والثقافية ونتصدى لأى عوائق

 

زلزال بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر يضرب ساحل إندونيسيا

 

التضامن: إطلاق قوافل تنموية وصحية لأهالي مطروح ضمن مبادرة "حياة كريمة"

 

"الأوقاف" تعلن تشغيل منظومة الأذان الموحد بـ3750 مسجدا

 

الصحة: إطلاق تطبيق جواز السفر الصحى خلال أسبوع مجانا للأغراض الداخلية

 

محافظ القاهرة: مشروع قرية الفواخير تعثر 15 عاما وانتهى بتدخل الدولة

 

الصحة تكشف عن خط ساخن للمساعدة فى الإقلاع عن التدخين.. اعرف التفاصيل

 

الكهرباء: نستهدف الوصول لـ10 آلاف ميجاوات من الطاقة المتجددة بحلول 2023

 

الآثار: افتتاح طريق الكباش خلال نوفمبر الجارى وسيكون مبهرا للعالم

 

الأوقاف: الوزارة لديها حسابان للتبرع بدلا من "صناديق المساجد"

 

الصحة: نوفر 8 أنواع من اللقاحات العالمية بمراكزنا لمواجهة كورونا

 

الأعلى للآثار: نواجه التهريب بقوة فى كل الموانئ المصرية

الكهرباء: مشروعات الطاقة المتجددة لها عائد اقتصادي كبير سيشعر به المواطن قريبا

وزير الأوقاف: مهلة 10 أيام لإزالة صناديق التبرعات من المساجد.. صور

 

الصحة تطلق 8 قوافل طبية ضمن مبادرة حياة كريمة بالمحافظات

 

القوى العاملة: لن يسافر عامل مصرى لليبيا قبل تسجيله على المنظومة الإلكترونية

 

القوى العاملة: انتهاء إجراءات الربط الإلكترونى مع ليبيا لإلحاق العمالة المصرية

 

مدارس القاهرة تبدأ غدا تسليم طلاب أولى ثانوى أجهزة التابلت

 

التنمية المحلية: استرداد 1.5 مليون متر بعد إزالة آلاف المخالفات والتعديات

 

الصحة: التطعيم بتوكسيد التيتانوس يحمى الأم والجنين من خطر الوفاة بالمرض

 

وزير الرى: افتتاح 73 منشأ حماية من السيول بالطور وطابا

 

وزير الأوقاف: لا نخشى أهل الشر وقضية بناء الوعى واجب العصر.. صور

 

القوى العاملة: صرف قيمة بوالص التأمين التكافلى لأسر 3 من العمالة غير المنتظمة

 

وزير الأوقاف: أخطر ما عانت منه الدول العربية ومصر هو عدم وجود رأى عام دينى منضبط

 

التضامن تنظم معرضاً لمنتجات طلبة الجامعات تحت شعار "الطلاب المنتجين" لأول مرة

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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