"تصل مضاعفاته للوفاة".. الصحة: توفير تطعيم "التيتانوس" بالوحدات الصحية بالمجان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

أكدت وزارة الصحة والسكان توفير التطعيم الخاص بتوكسيد التيتانوس، الذي يتم منحة خلال فترة الحمل لحماية الأم والجنين من خطر الإصابة بالتيتانوس الوليدي، والذي قد تصل مضاعفاته لحد الوفاة.

وأضافت وزارة الصحة والسكان أن مبادرة رئيس الجمهورية للعناية بصحة الأم والجنين، مختصة بالكشف عن الأمراض المنتقلة من الأم للجنين (التهاب الكبد B - بكتيريا الزهري - فيروس نقص المناعة البشري).

وأضافت وزارة الصحة والسكان، علاج الأمراض المكتشفة يكون بالمجان ومواعيد العمل في المبادرة يوميًا من 8 صباحًا حتى 2 ظهرًا وتابعت: "يجب على جميع الأمهات الحرص على زيارة عيادات المبادرة والكشف لما له من أهمية في إدراك المرض مبكرًا".

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