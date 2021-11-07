بـ"التوكتوك".. ضبط "عصابة سرقة متعلقات المواطنين" في شبرا الخيمة

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، من ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة متعلقات المواطنين بمنطقة بهتيم بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، عن طريق المغافلة والفرار بمركبة توكتوك، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بضبط شخصين حال سرقتهم متعلقات بعض المواطنين بمنطقة بهتيم دائرة القسم.

انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة وبالمعاينة والفحص تبين قيام الأهالى بضبط كلا من "م.ف.ع"، 33 سنة، عاطل، مقيم الزاوية الحمراء القاهرة، و"م.ف.أ"، 27 عامًا، عاطل، مقيم الشرابية القاهرة، مصابين بكدمات متفرقة بالجسم، وبحوزتهما مركبة توكتوك بدون لوحات معدنية، لقيامهما بسرقة متعلقات بعض المواطنين بأسلوب المغافلة حال سيرهم بالطريق ومحاولة الفرار بمركبة التوكتوك إلا أن الأهالى تمكنوا من ضبطهم.

وبإجراء التحريات، تبين قيام المتهمين بسرقة مبلغ مالي من شخصين بالمنطقة، وهاتف محمول من شخص ثالث، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة على النحو المبين، وأوضحا أن إصابتها من جراء تعدى الأهالى عليهما حال ضبطهما خلال قيامهما بالسرقة، وحرر المحضر رقم 31376 جنح قسم ثان شبرا الخيمة لسنة 2021، وأمرت النيابة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.