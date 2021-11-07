بعد تصريحات كريمة.. أول تعليق من الإفتاء بشأن حكم طلاق السكران

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور أحمد ممدوح مدير الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء المصرية، أن الفقهاء اختلفوا في حكم وقوع طلاق السكران، منهم من أكد وقوعه، ورفضه البعض الآخر.

وأضاف ممدوح في فتوى نشرتها دار الإفتاء المصرية، أن قانون الأحوال الشخصية أكد أن طلاق السكران لا يقع، وهو ما استقرت عليه دار الإفتاء المصرية.

كان الدكتور أحمد كريمة، قال إن الشخص الذي يدخل السُكر على نفسه، حال طلق زوجته طلاقه يقع، وحال ارتكب جريمة يعاقب؛ حتى لا يتوصل للناس لارتكاب الجرائم بالسُكر، وذلك خلال حواره في برنامج "البيه والهانم"، والذي يُعرض على شاشة "الحدث اليوم".