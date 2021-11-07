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السفير البريطانى فى مصر: الجمهورية الجديدة أمر فاق كل التوقعات

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القاهرة - سامية سيد - قال سفير بريطانيا بالقاهرة جاريث بايلي، إنه ليس جديداً على مصر فقد خدم في سفارة بلاده بالقاهرة في باكورة الألفية الثالثة قبل 20 سنة، وذلك خلال لقاء مع برنامج " كلمة أخيرة " الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على شاشة " ON".

وأضاف السفيرالبريطانى الجديد، أنه لمس تغيرات كثيرة عندما جاء مؤخراً لشغل منصب سفير بلاده مقارنة بوجوده في مطلع الألفية، قائلاً: لمست أشياء  كثيرة مختلفة بداية من المدن الجديدة ومروراً بمجال وسيناريوهات الطاقة المتجددة،  بالإضافة لشبكة الكبارى والطرق والاستثمارات"، ومؤكدا أن الجمهورية الجديدة أمر رائع فاق كل توقعاته.

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