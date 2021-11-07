شكرا لقرائتكم خبر عن السفير البريطانى فى مصر: الجمهورية الجديدة أمر فاق كل التوقعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال سفير بريطانيا بالقاهرة جاريث بايلي، إنه ليس جديداً على مصر فقد خدم في سفارة بلاده بالقاهرة في باكورة الألفية الثالثة قبل 20 سنة، وذلك خلال لقاء مع برنامج " كلمة أخيرة " الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على شاشة " ON".

وأضاف السفيرالبريطانى الجديد، أنه لمس تغيرات كثيرة عندما جاء مؤخراً لشغل منصب سفير بلاده مقارنة بوجوده في مطلع الألفية، قائلاً: لمست أشياء كثيرة مختلفة بداية من المدن الجديدة ومروراً بمجال وسيناريوهات الطاقة المتجددة، بالإضافة لشبكة الكبارى والطرق والاستثمارات"، ومؤكدا أن الجمهورية الجديدة أمر رائع فاق كل توقعاته.