شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: توفير التطعيم بتوكسيد التيتانوس بالوحدات الصحية مجانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الصحة والسكان توفير التطعيم الخاص بتوكسيد التيتانوس والذي يتم منحة خلال فترة الحمل ويحمى الأم والجنين من خطر الإصابة بالتيتانوس الوليدي والذى تصل مضاعفاته لحد الوفاة.

وأضافت وزارة الصحة والسكان أن مبادرة رئيس الجمهورية للعناية بصحة الأم والجنين، مختصة بالكشف عن الأمراض المنتقلة من الأم للجنين (التهاب الكبد B - بكتيريا الزهري - فيروس نقص المناعة البشري) وتابعت : تقدم كافة الخدمات بالمجان مدى الحياة وضيفة أن المبادرة تقوم بعلاج الأطفال والأمهات بأحدث البرتوكولات العلاجية .

وأضافت وزارة الصحة والسكان، علاج الأمراض المكتشفة يكون مجانا ومواعيد العمل في المبادرة يوميًا من 8 صباحًا حتى 2 ظهرًا وتابعت : يجب علي جميع الأمهات الحرص علي زيارة عيادات المبادرة والكشف لما له من أهمية في ادراك المرض مبكرا