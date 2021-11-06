شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء للمواطنين: استشيروا الصيدلى فيما يتعلق بطريقة استخدام الدواء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نصحت هيئة الدواء المصرية المواطنين، باستشارة الصيدلي في كل ما يتعلق بالطريقة الآمنة والسليمة لاستخدام الدواء منعا لحدوث أخطاء دوائية.

وقالت هيئة الدواء، الصيدلي خبير بالدواء ولدية المعلومات الكافية التي يمكن من خلالها مساعدة المريض وكذلك الفريق الطبي .

وعرفت هيئة الدواء الأخطاء الدوائية بأنها أى حدث قد يؤدى إلى استخدام غير مناسب للدواء أو الحاق ضرر بالمريض أثناء استخدام الدواء .

وكانت هيئة الدواء المصرية قالت إن اللقاحات هي أفضل طريقة لحماية الأفراد من الأمراض المعدية، مؤكدة أن اللقاحات كما هو الحال مع جميع الأدوية، يمكن أن تحدث آثار عكسية واستكملت: يجب الإبلاغ عن الآثار العكسية.

وقالت هيئة الدواء المصرية، إن الابلاغ يساعد في مراقبة سلامة الأدوية واللقاحات من خلال الإبلاغ عن هذه الآثار العكسية، لافتة إلى أنه يجب استشارة الطبيب قبل الحصول علي أى دواء وحذرت من الحصول علي أدوية بدون استشارة طبيب.