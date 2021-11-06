شكرا لقرائتكم خبر عن مكافحة الإدمان: نستقبل الشكاوى للإبلاغ عن المتعاطين من سائقى حافلات المدارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أحمد الكتامى، مدير البرامج العلاجية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان يقدم خدمة متكاملة لعلاج الإدمان، وهناك خط ساخن يتم استقبال كل المكالمات ممن يرغبون فى الاستعانة بالصندوق للإقلاع عن المخدرات، حيث يعمل على مدار الأسبوع ولمدة 24 ساعة.

وأضاف الكتامى، خلال مداخلة مع الإعلامية ريهام السهلى ببرنامج "المواجهة" الذى يذاع على قناة "اكسترا نيوز": "من أهم البلاغات التى نستقبلها، وخلال الموسم الدراسى، هو استقبال البلاغات عن سائقى الحافلات المدرسية، إذا كان أحدهم يسوق بطريقة غير طبيعية، أو عدم الاهتمام بمظهره، وهناك علامات أخرى يمكن رصدها وإبلاغ الصندوق عنها والصندوق سيتولى على الفور أمر الشكوى".

وقال: "يقوم الصندوق أيضا بالدمج المجتمعى، حيث يتم فيها مساعدة المتعافى من الإدمان أن يعود مرة أخرى للمجتمع، من خلال توفير فرصة عمل له، وتوفير قرض لفتح مشروع، ويقوم بتسديدها على مراحل معينة، وحتى الآن كل من حصل على قرض يسدده بانتظام".