شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب جامعة الأزهر يشاركون في ملتقى "بالعلم والعمل نبني مصر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك طلاب رابطة أزهري من أجل مصر، و أزهريون على المنهج، بجامعة الأزهر في الملتقي الأول لطلاب الجامعات المصرية، والذي يعقد على مدار خمسة أيام بجامعة القاهرة تحت شعار "بالعلم والعمل نبني مصر".

وقال الدكتور سامح شراقي منسق الأنشطة الطلابية بجامعة الأزهر، إن مشاركة طلاب رابطة أزهري من أجل مصر، وطلاب أزهريون على المنهج، لزملائهم بالجامعات المصرية بالملتقى الأول للمبادرة الطلابية يعد امتداداً للتكامل والإندماج لنشاط الروابط والكيانات الطلابية بجامعة الأزهر مع زملائهم بالجامعات المصرية، وأن رابطة أزهري من أجل مصر و أزهريون على المنهج تواصل العمل برعاية الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة ودعم الدكتور محمد الشربيني نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب لتلبية تطلعات طلاب الجامعة وتطوير منظومة الأنشطة الطلابية بالجامعة من أجل إعداد شباب قادر على القيادة والعمل من أجل بناء الجمهورية الجديدة.

من جانبه قال أحمد عبد السلام الطالب بكلية التربية ومنسق رابطة أزهري من أجل مصر بالجامعة إن الرابطة تسعى إلى استحداث أنشطة طلابية جديدة تعمل على بث روح الانتماء لدى طلاب الجامعة من خلال مشاركتهم في الأنشطة والفعاليات المختلفة التي تنظمها الرابطة، مشيرا أنه جاري إعداد خطة واعدة للأنشطة الطلابية بجامعة الأزهر سيتم إطلاقها قريباً عقب الانتهاء من استكمال الهيكل التنظيمي للرابطة وأنه خلال أيام ستعلن الرابطة عن قبول الطلاب الجدد والاشتراك بالرابطة.