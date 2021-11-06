شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تعلن مجموعة جديدة من الطلاب الوافدين الناجحين بمسابقة القرآن الكريم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف، عبر موقعها الإلكتروني، أسماء الناجحين من الطلاب الوافدين المتقدمين لمسابقة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الثانية للقرآن الكريم من المقيدين على منحة المجلس والدارسين بالأزهر الشريف والجامعات المصرية والمعاهد الأزهرية والمعاهد العليا، وذلك عن يوم السبت 6 نوفمبر الجاري.

وقالت الوزارة إنها ستنشر تباعًا نتيجة الامتحانات عن كل يوم أولًا بأول ، كما ستعلن لاحقًا ترتيب الناجحين وكلًا من المرشحين لمنحة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية والمرشحين للمسابقة العالمية والفائزين بجوائز مالية أو كتب علمية.

وفيما يلى بيان بأسماء الناجحين عن يوم السبت الموافق 6 نوفمبر الجاري:

أولًا: القرآن كاملًا

1. فاطمة أبا شريف نيجيريا القرآن كاملًا

ثانيًا: نصف القرآن

1. حامد عثمان جالو "موريتانيا" نصف القرآن

2. مريم سراج محمد "نيجيريا" نصف القرآن

3. مسلمين بوتوكان عباس "فلبين" نصف القرآن

ثالثًا: ربع القرآن

1. نصرالله جبار "إندونيسيا" ربع القرآن

2. محمد نور ليءمن "تايلاند" ربع القرآن

3. فكرا أولياء أفشى أفريزون "إندونيسيا" ربع القرآن

4. فوزان حلمي عزيز فردوس "إندونيسيا" ربع القرآن

5. مليحة عالشة هاراهاف "إندونيسيا" ربع القرآن

6. فريدة هانوم فهمي سمن "إندونيسيا" ربع القرآن

7. نصر الجميل قليوبي "إندونيسيا" ربع القرآن

8. يودي برمان عليم الدين "إندونيسيا" ربع القرآن

9. منيري سليمي جاما "إندونيسيا" ربع القرآن

10. تيجار صلاح الدين رحوتما ألفيا "إندونيسيا" ربع القرآن

11. محمد ضياء الحق بن إمام جوهري إندونيسيا ربع القرآن

12. الفتح شمسونار فليح إندونيسيا ربع القرآن

13. محمد جنيد بن السيد محمد بنجلادش ربع القرآن

14. فكار مؤيد بالله روهادي إندونيسيا ربع القرآن

15. فائزة عائشة أمي عميرة إندونيسيا ربع القرآن

16. مسورداني دفرينطو إبراهيم إندونيسيا ربع القرآن

17. محمد بن عبد الله بنجلاديش ربع القرآن

18. النساء يسرينا رحمة سيف الدين إندونيسيا ربع القرآن

19. نور حبيبة محمد يونس إندونيسيا ربع القرآن

20. مولدان رزقي سلمان إندونيسيا ربع القرآن

21. نعيمه نور عين مانورونج إندونيسيا ربع القرآن

22. مصطفى عين الأمم مصطفى إندونيسيا ربع القرآن