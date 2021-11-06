شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أول جيم وتراك دراجات للسيدات والرجال بـ5 جنيهات فى برنامج "مصر الجديدة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشاهد فى حلقة جديدة من برنامج مصر الجديدة الذى يقدمه الزميل أحمد حسن على تليفزيون الخليج 365، أول جيم مفتوح للسيدات والرجال وتراك للدراجات بمدينة العبور، بسعر رمزى، بـ5 جنيهات فقط.

وأجرى الزميل أحمد حسن، جوله داخل الجيم والتراك، برفقة المهندس عبد الرؤوف الغيطى، رئيس جهاز مدينة العبور، والذى أكد أن مدينة العبور، تشهد أول جسم مفتوح داخل مصر بالكامل.

وأوضح المهندس عبد الرؤوف الغيطى، أن مساحة الجيم المفتوح وتراك الدراجات تقدر بنحو 4 كيلومترات، لافتا إلى أن مساحة المناطق الخضراء داخل مدينه العبور تصل لـ1000 فدان.

وأوضح أن سعر تذكرة دخول الجيم رمزية للغاية تقدر بنحو 4 جنيهات فقط، أما بالنسبة لتراك الدراجات فهو مجانا، موضحا أنه تم تخصيص ساعتين للسيدات من الساعة الرابعة عصرا حتى السادسة مساء، فيما تم تخصيص 4 ساعات للرجال من السادسة مساء وحتى العاشرة مساء.

وأشار إلى أن الجيم مجهز بالكامل، ومؤهل لاستقبال المشاركين فى المسابقات الرياضية، كما يساهم فى توفير أماكن للرياضة لكبار السن والسيدات ممن هم مواطنى المدينة بالكامل.